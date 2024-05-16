В Кузбассе временно изменится расписание некоторых электричек

В период с 20 по 30 мая жители Кузбасса столкнутся с изменениями в расписании ряда пригородных поездов. Причиной корректировки стали плановые ремонтные работы на железнодорожном участке Тайга — Блокпост 3 580 км (Анжерская-Западная).Временно изменятся расписания движения поездов в направлениях Тайга — Мариинск и Тайга — Болотная. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, задержки в расписании составят от трех до семи минут. С 20 по 29 мая изменения коснутся следующих рейсов:
Поезд № 6280 Болотная — Тайга отправится на пять минут позже обычного, в 17:35, прибудет также на пять минут позже — в 19:27.
Поезд № 6285 Мариинск — Тайга сохранит время отправления в 17:30, но прибудет на семь минут позже, в 20:11.
Поезд № 6298 Тайга — Мариинск отправится в обычное время, в 20:38, прибудет на три минуты позже, в 23:16.
С 21 по 30 мая:
Поезд № 6297 Мариинск — Тайга отправится в обычное время в 5:44, прибудет на семь минут позже, в 8:25.
Поезд № 6284 Тайга — Мариинск сохранит время отправления в 6:20, но прибудет на три минуты позже, в 8:58.