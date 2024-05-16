В Кузбассе временно изменится расписание некоторых электричек

В период с 20 по 30 мая жители Кузбасса столкнутся с изменениями в расписании ряда пригородных поездов. Причиной корректировки стали плановые ремонтные работы на железнодорожном участке Тайга — Блокпост 3 580 км (Анжерская-Западная).Временно изменятся расписания движения поездов в направлениях Тайга — Мариинск и Тайга — Болотная. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, задержки в расписании составят от трех до семи минут. С 20 по 29 мая изменения коснутся следующих рейсов: