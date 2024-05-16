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В Армавире открыли памятник «Ученому коту»

В Армавире продолжают работать над увеличением туристической привлекательности города.

Источник: МК.RU Краснодар

В рамках реализации концепции развития туризма в городе открыли памятник герою сказок Александра Пушкина — «Ученому коту».

Скульптура расположена на улице Кирова и представляет собой фигуру кота в очках, сидящего на стопки книг и держащего в лапках сборник сказок.

Как пояснили представители пресс-службы городской администрации, это уже второй памятник котам в Армавире. Первый находится в микрорайоне «Родина» и посвящен герою романа Михаила Булгакова — «Коту Бегемоту».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Староджерелиевской благоустраивают парк.

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