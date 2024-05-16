В Армавире открыли памятник «Ученому коту»

В рамках реализации концепции развития туризма в городе открыли памятник герою сказок Александра Пушкина — «Ученому коту».
Скульптура расположена на улице Кирова и представляет собой фигуру кота в очках, сидящего на стопки книг и держащего в лапках сборник сказок.
Как пояснили представители пресс-службы городской администрации, это уже второй памятник котам в Армавире. Первый находится в микрорайоне «Родина» и посвящен герою романа Михаила Булгакова — «Коту Бегемоту».
Ранее «МК на Кубани» писал, что в станице Староджерелиевской благоустраивают парк.