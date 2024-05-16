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В Волгограде на 92 году жизни умерла профессор Вера Крамарь

Не стало профессора ВолгГМУ Веры Крамарь.

Источник: ВолгГМУ

Накануне, 15 мая, на 92 году жизни скончалась почетный профессор ВолгГМУ Вера Крамарь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе медицинского университета, она была профессионалом своего дела. В молодости окончила Куйбышевский медицинский институт, где и начала свою карьеру научного сотрудника. В 1977 году стала заведующей микробиологии в Волгоградском государственном университете. Тридцать лет посвятила любимому делу, вырастила не одно поколение специалистов.

— Ее отличали большое трудолюбие, богатый профессиональный опыт, активная жизненная позиция, незаурядный талант руководителя и организатора. Она смогла сделать кафедру микробиологии крупным научным центром и серьезно укрепить её материально-техническую базу, — уточнили в ВолгГМУ.

Вера Крамарь оставила свой бесценный опыт в учебниках, которые сейчас изучают студенты медицинских вузов всей страны. Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин и коллектив выразили глубокие соболезнования родным и близким.