В Волгограде на 92 году жизни умерла профессор Вера Крамарь

Накануне, 15 мая, на 92 году жизни скончалась почетный профессор ВолгГМУ Вера Крамарь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе медицинского университета, она была профессионалом своего дела. В молодости окончила Куйбышевский медицинский институт, где и начала свою карьеру научного сотрудника. В 1977 году стала заведующей микробиологии в Волгоградском государственном университете. Тридцать лет посвятила любимому делу, вырастила не одно поколение специалистов.
— Ее отличали большое трудолюбие, богатый профессиональный опыт, активная жизненная позиция, незаурядный талант руководителя и организатора. Она смогла сделать кафедру микробиологии крупным научным центром и серьезно укрепить её материально-техническую базу, — уточнили в ВолгГМУ.
Вера Крамарь оставила свой бесценный опыт в учебниках, которые сейчас изучают студенты медицинских вузов всей страны. Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин и коллектив выразили глубокие соболезнования родным и близким.