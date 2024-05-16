В Волгограде на 92 году жизни умерла профессор Вера Крамарь

Накануне, 15 мая, на 92 году жизни скончалась почетный профессор ВолгГМУ Вера Крамарь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе медицинского университета, она была профессионалом своего дела. В молодости окончила Куйбышевский медицинский институт, где и начала свою карьеру научного сотрудника. В 1977 году стала заведующей микробиологии в Волгоградском государственном университете. Тридцать лет посвятила любимому делу, вырастила не одно поколение специалистов.