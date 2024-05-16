Для спасания новорожденного в Иркутск доставили редкую в мире кровь

При такой болезни антитела матери разрушают или уничтожают эритроциты ребёнка. Для спасения малыша потребовалась экстренное переливание крови и для этого специалисты обратились в клиническую больницу Зеленограда, где хранится редкий биоматериал. В течение суток в Иркутск доставили кровь в специальном контейнере. Ребёнку сделали переливание и сейчас он находится в стабильном состоянии.