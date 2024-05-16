Для спасания новорожденного в Иркутск доставили редкую в мире кровь

Из города Зеленоград в Иркутск доставили самую редкую в мире кровь с нулевым резус-фактором для спасания новорожденного. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.
«В период беременности женщина наблюдалась в Иркутском городском перинатальном центре. Специалисты помогли выносить и родить ребенка. Мальчик родился в тяжелом состоянии. Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью, ему поставили диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных», — прокомментировали АиФ-Иркутск в министерстве.
При такой болезни антитела матери разрушают или уничтожают эритроциты ребёнка. Для спасения малыша потребовалась экстренное переливание крови и для этого специалисты обратились в клиническую больницу Зеленограда, где хранится редкий биоматериал. В течение суток в Иркутск доставили кровь в специальном контейнере. Ребёнку сделали переливание и сейчас он находится в стабильном состоянии.
Главный врач областной станции переливания крови Максим Зарубин отметил, что найти такой такой тип биоматериала крайне сложно и хранится он только в банке в Зеленограде. На сегодня в мире проживает не более 100 человек с нулевым резус-фактором.