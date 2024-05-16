Обед из улиток и ночь в музее ждёт хабаровчан на выходных

Путешествия выходного дня, гастрономические туры и речные прогулки организовали для жителей региона партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Одним из главных событий станет празднование международного дня музеев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Гостей краевого музея имени Н. И. Гродекова (6+) ждёт захватывающее путешествие по истории Хабаровского края, экскурсии по экспозиционным и выставочным залам, и фондам музея, квесты и розыгрыши с призами, — рассказали в краевом министерстве туризма. Подробности по телефону:
Туристов приглашают узнать об особенностях разведения моллюсков, их применении в косметологии и медицине, и продегустировать улиток под двумя видами соусов, в рамках экскурсии «Ваше величество улитка» (0+). Справки по телефону:
Узнать о непростой истории освоения Приамурья можно в рамках познавательного тура «История дальневосточного села Князе-Волконское» (6+). В программе экскурсия на ферму, посещение цеха по производству молочной продукции с дегустацией, обед на свежем воздухе, подвижные игры и конкурсы. Справка:
— 19 мая в Хабаровске состоится традиционный ежегодный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+). Ожидается, что в этом году в Хабаровске на старт выйдут более 1200 человек. Маршруты «Забега» пройдут в самом центре краевой столицы. Участники марафона стартуют на площади имени Ленина и побегут по Муравьева-Амурского. Помимо полумарафона на разные дистанции, будет организована фан-зона с активностями от партнеров: интерактивы и аниматоры для детей, тейпирование и массаж для взрослых, мини-турнир по поднятию гири и многое другое, — отметили в профильном ведомстве. Доступны на выходных экскурсии на теплоходе с посещением музея Амурского моста (0+). В этом году некоторые туроператоры запустили новый формат полюбившейся всем речной прогулки, добавив автобусную обзорную экскурсию по Хабаровску. Подробности можно узнать у туроператоров по телефонам: