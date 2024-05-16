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Обед из улиток и ночь в музее ждёт хабаровчан на выходных

Для самых спортивных в Хабаровске пройдёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Источник: Правительство Хабаровского края

Путешествия выходного дня, гастрономические туры и речные прогулки организовали для жителей региона партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Одним из главных событий станет празднование международного дня музеев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Гостей краевого музея имени Н. И. Гродекова (6+) ждёт захватывающее путешествие по истории Хабаровского края, экскурсии по экспозиционным и выставочным залам, и фондам музея, квесты и розыгрыши с призами, — рассказали в краевом министерстве туризма. Подробности по телефону: 8 4212 47−71−50.

Туристов приглашают узнать об особенностях разведения моллюсков, их применении в косметологии и медицине, и продегустировать улиток под двумя видами соусов, в рамках экскурсии «Ваше величество улитка» (0+). Справки по телефону: 8 984 177−78−97.



Узнать о непростой истории освоения Приамурья можно в рамках познавательного тура «История дальневосточного села Князе-Волконское» (6+). В программе экскурсия на ферму, посещение цеха по производству молочной продукции с дегустацией, обед на свежем воздухе, подвижные игры и конкурсы. Справка: 8 909 872−31−21.

— 19 мая в Хабаровске состоится традиционный ежегодный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+). Ожидается, что в этом году в Хабаровске на старт выйдут более 1200 человек. Маршруты «Забега» пройдут в самом центре краевой столицы. Участники марафона стартуют на площади имени Ленина и побегут по Муравьева-Амурского. Помимо полумарафона на разные дистанции, будет организована фан-зона с активностями от партнеров: интерактивы и аниматоры для детей, тейпирование и массаж для взрослых, мини-турнир по поднятию гири и многое другое, — отметили в профильном ведомстве. Доступны на выходных экскурсии на теплоходе с посещением музея Амурского моста (0+). В этом году некоторые туроператоры запустили новый формат полюбившейся всем речной прогулки, добавив автобусную обзорную экскурсию по Хабаровску. Подробности можно узнать у туроператоров по телефонам: 8 909 873−89−88 и 8 914 544−96−99.

туризм и отдых