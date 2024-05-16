Обед из улиток и ночь в музее ждёт хабаровчан на выходных

— 19 мая в Хабаровске состоится традиционный ежегодный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+). Ожидается, что в этом году в Хабаровске на старт выйдут более 1200 человек. Маршруты «Забега» пройдут в самом центре краевой столицы. Участники марафона стартуют на площади имени Ленина и побегут по Муравьева-Амурского. Помимо полумарафона на разные дистанции, будет организована фан-зона с активностями от партнеров: интерактивы и аниматоры для детей, тейпирование и массаж для взрослых, мини-турнир по поднятию гири и многое другое, — отметили в профильном ведомстве. Доступны на выходных экскурсии на теплоходе с посещением музея Амурского моста (0+). В этом году некоторые туроператоры запустили новый формат полюбившейся всем речной прогулки, добавив автобусную обзорную экскурсию по Хабаровску. Подробности можно узнать у туроператоров по телефонам: 8 909 873−89−88 и 8 914 544−96−99 .