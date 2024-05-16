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В Челябинске начался ремонт трамвайных путей на кольце ЧМК

На время ремонта до утра 1 июня закрыто движение трамваев на ЧМК и ЦХП.

Источник: АиФ Волгоград

В Челябинске приступили к капитальному ремонту трамвайных путей на кольце ЧМК — предстоит заменить 675 м пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На время ремонта до утра 1 июня закрыто движение трамваев на ЧМК и ЦХП. Для удобства пассажиров запущен трамвай-челнок по маршруту ЧМК-ЦХП. Челнок работает ежедневно, интервал движения 25 минут. ‎Первый рейс от ЧМК в 5.35, последний — в 22.35. Первый рейс от ЦХП в 6.00, последний — в 23.00.

Также пассажиры могут воспользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25 Першино — ЦХП и автобусами по регулируемому тарифу № 15, 31, 42, 43, 47, 71.