В Челябинске начался ремонт трамвайных путей на кольце ЧМК

На время ремонта до утра 1 июня закрыто движение трамваев на ЧМК и ЦХП. Для удобства пассажиров запущен трамвай-челнок по маршруту ЧМК-ЦХП. Челнок работает ежедневно, интервал движения 25 минут. ‎Первый рейс от ЧМК в 5.35, последний — в 22.35. Первый рейс от ЦХП в 6.00, последний — в 23.00.