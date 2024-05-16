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Михаил Котюков встретился с певицей Дианой Гурцкой, приехавшей в Красноярск

Диана Гурцкая приехала в Красноярск на открытие отборочного тура фестиваля «Белая трость».

Источник: Соцсети

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с певицей Дианой Гурцкой, являющейся председателем благотворительного фонда «По зову сердца». Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Диана Гурцкая приехала в Красноярск на открытие отборочного тура фестиваля «Белая трость».

Организованный фондом фестиваль проходит в Красноярске впервые. Участники фестиваля — одарённые дети и молодые люди с нарушениями зрения. Они занимаются вокалом или играют на музыкальных инструментах.

Победители выступят на концерте в Москве со звёздами эстрады, театра, кино.

Губернатор поблагодарил Диану Гурцкую за поддержку детей и раскрытие их талантов через музыку.

Ранее сообщалось о том, что бывший скандальный мэр Канска Андрей Береснев ушёл в отставку. 16 мая отставку приняли в горсовете Канска.