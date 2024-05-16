В Челябинской области оскорбивший учителя заплатит 700 тысяч рублей

Поводом для создания новой законодательной нормы, защищающей узкую профессиональную категорию граждан, стало унизительное положение учителей. Более того, год от года оно не улучшается. Новое поколение родителей, считающее, что учитель — это такой же представитель сферы услуг, как официант или уборщица, считает себя вправе не только оскорблять педагогов, но и, порой, устраивать против них настоящие информационные кампании в родительских чатах и интернете. В свою очередь, сегодня у педагогов нет средств защититься протик нападок.
В случае, если новая статья будет введена в КоАП России, считает Яна Лантратова, то публичное оскорбление педагога при исполнении им профессиональных обязанностей, будет караться штрафами от пяти до двадцати тысяч рублей для граждан, если же оскорбление будет нанесено в публичной сфере, этот штраф составит уже от десяти до тридцати тысяч. Максимальный штраф по этой статье будет составлять семьсот тысяч. Он может быть наложен юрлицо, допустившее оскорбление педагога в публичной сфере.