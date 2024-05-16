Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области оскорбивший учителя заплатит 700 тысяч рублей

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к председателю кабмина Михаилу Мишустину с инициативой о внесении в административный кодекс статьи о «Оскорбление педагогического работника», пишет RT.

Источник: МК.RU Челябинск

Поводом для создания новой законодательной нормы, защищающей узкую профессиональную категорию граждан, стало унизительное положение учителей. Более того, год от года оно не улучшается. Новое поколение родителей, считающее, что учитель — это такой же представитель сферы услуг, как официант или уборщица, считает себя вправе не только оскорблять педагогов, но и, порой, устраивать против них настоящие информационные кампании в родительских чатах и интернете. В свою очередь, сегодня у педагогов нет средств защититься протик нападок.

В случае, если новая статья будет введена в КоАП России, считает Яна Лантратова, то публичное оскорбление педагога при исполнении им профессиональных обязанностей, будет караться штрафами от пяти до двадцати тысяч рублей для граждан, если же оскорбление будет нанесено в публичной сфере, этот штраф составит уже от десяти до тридцати тысяч. Максимальный штраф по этой статье будет составлять семьсот тысяч. Он может быть наложен юрлицо, допустившее оскорбление педагога в публичной сфере.

образование
штрафы