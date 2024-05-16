В Челябинской области оскорбивший учителя заплатит 700 тысяч рублей

В случае, если новая статья будет введена в КоАП России, считает Яна Лантратова, то публичное оскорбление педагога при исполнении им профессиональных обязанностей, будет караться штрафами от пяти до двадцати тысяч рублей для граждан, если же оскорбление будет нанесено в публичной сфере, этот штраф составит уже от десяти до тридцати тысяч. Максимальный штраф по этой статье будет составлять семьсот тысяч. Он может быть наложен юрлицо, допустившее оскорбление педагога в публичной сфере.