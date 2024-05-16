Из Кызылорды до Алаколя будет запущен поезд

Уточняется, что в направлении озера Алаколь будут курсировать поезда по 12 маршрутам: из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Кроме того, впервые в этом году будет запущен поезд из Кызылорды до этой популярной туристической локации.
По 10 маршрутам будут следовать поезда АО «Пассажирские перевозки», по двум — составы частных перевозчиков. Обещано, что нацперевозчик свои поезда будет формировать «преимущественно из вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха». Об этом стало известно в ходе совещания руководства компании с туристическими операторами и владельцами баз отдыха по организации летних перевозок в направлении озера Алаколь, прошедшего в Алматы.
Поезда в направлении Алаколя будут останавливаться на популярных для туристов станциях — Жаланашколь, Акши и Бескол.
В пресс-службе также сообщили, что детали по направлению Кызылорда — Алаколь будут даны позднее, сейчас прорабатывается график и маршрут следования.