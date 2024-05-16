Из Кызылорды до Алаколя будет запущен поезд

Уточняется, что в направлении озера Алаколь будут курсировать поезда по 12 маршрутам: из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Кроме того, впервые в этом году будет запущен поезд из Кызылорды до этой популярной туристической локации.