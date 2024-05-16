24 мая в большинстве школ Кубани пройдут последние звонки

— Последние звонки в большинстве муниципалитетов запланированы на 24 мая. В Краснодаре, Горячем Ключе, Апшеронском, Динском, Ейском, Ленинградском, Мостовском, Славянском, Тихорецком, Туапсинском и Щербиновском районах торжественные мероприятия пройдут 25 мая, — сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Отмечается, что в этом году ОГЭ сдают 77 тысяч ребят, еще 23,5 тысячи выпускников напишут ЕГЭ.
Школьные выпускные организуют в единые даты по всей России, а именно 28 и 29 июня.