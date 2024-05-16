В Самаре МП «Благоустройство» судится с мэрией из-за ущерба за ДТП

После этого в апреле того же года автомобилист заключил с индивидуальным предпринимателем договор уступки права требования убытков от повреждения машины. ИП провел оценку причиненного авто ущерба (его размер составил 68,9 тыс. руб.) и в июле 2022 года взыскал его сумму через суд с мэрии Самары.