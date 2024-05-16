В Башкирии появится аллея белых роз в честь Юрия Шатунова

В Зианчуринском районе Башкирии появится аллея белых роз, посвященная звезде российского шоу-бизнеса Юрию Шатунову. Певец провел в селе Исянгулово свои школьные годы.
— В Исянгулово остались люди, которые его помнят и любят. Поэтому нам очень важно обозначить это место. Для нас это очень трепетный и важный факт, — рассказали организаторы мероприятия телеканалу UTV.
Второго июня в селе торжественно откроют мемориальную доску, а вечером для жителей устроят концерт с самыми известными хитами группы «Ласковый май».
Напомним, что Юрий Шатунов родился в Кумертау, детские годы он провел в Исянгулово, а затем судьба забросила маленького певца в Оренбургский детдом. Умер певец летом 2022 года от болезни сердца. Ему было всего 48 лет.