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В Башкирии появится аллея белых роз в честь Юрия Шатунова

В Башкирии в память о Юрие Шатунове высадят аллею белых роз и устроят концерт.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии появится аллея белых роз, посвященная звезде российского шоу-бизнеса Юрию Шатунову. Певец провел в селе Исянгулово свои школьные годы.

— В Исянгулово остались люди, которые его помнят и любят. Поэтому нам очень важно обозначить это место. Для нас это очень трепетный и важный факт, — рассказали организаторы мероприятия телеканалу UTV.

Второго июня в селе торжественно откроют мемориальную доску, а вечером для жителей устроят концерт с самыми известными хитами группы «Ласковый май».

Напомним, что Юрий Шатунов родился в Кумертау, детские годы он провел в Исянгулово, а затем судьба забросила маленького певца в Оренбургский детдом. Умер певец летом 2022 года от болезни сердца. Ему было всего 48 лет.