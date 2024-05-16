Нижегородка обратилась к Бастрыкину из-за аварийного жилья

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению нижегородки о нарушении жилищных прав ее семьи. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
Женщина рассказала, что проживает с супругом и двумя детьми в доме 1959 года постройки. Восемь лет назад он был признан аварийным. Здание было включено в региональную адресную программу по переселению. Однако комфортным жильем семью до сих пор не обеспечили.
«Обратившейся предложена компенсационная выплата, размер которой не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество», — уточняется в сообщении.
Бастрыкин поручил провести проверку по данному случаю и доложить об установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудят из-за загрязнения воздуха предприятиями в Кстове.