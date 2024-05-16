Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка обратилась к Бастрыкину из-за аварийного жилья

Будет проведена проверка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению нижегородки о нарушении жилищных прав ее семьи. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Женщина рассказала, что проживает с супругом и двумя детьми в доме 1959 года постройки. Восемь лет назад он был признан аварийным. Здание было включено в региональную адресную программу по переселению. Однако комфортным жильем семью до сих пор не обеспечили.

«Обратившейся предложена компенсационная выплата, размер которой не позволяет приобрести равнозначное недвижимое имущество», — уточняется в сообщении.

Бастрыкин поручил провести проверку по данному случаю и доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудят из-за загрязнения воздуха предприятиями в Кстове.

СК
права человека