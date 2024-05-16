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Подъем уровня рек ожидается в пяти районах Краснодарского края

В Краснодарском крае продлили еще на сутки экстренное предупреждение по ливням и подъему воды на реках. В связи с неблагоприятными погодными условиями, оно будет действовать до 17 мая. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Центра Диптихи и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Источник: Новая Кубань

Подъем уровня воды выше безопасных отметок ожидается на реках, маленьких реках и водотоках юго-восточной части бассейна реки Кубань. В частности, предупреждение касается Мостовского, Курганинского, Лабинского, Усть-Лабинского и Отрадненского районов.

Кроме того, штормовое предупреждение в регионе продолжится до конца ночи 16 мая. По прогнозам синоптиков, местами в крае возможны сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. В юго-восточных предгорьях также прогнозируют подъем уровня воды в реках может подняться до отметки символов.

Жителей и гостей просят соблюдать осторожность и следить за обновлениями из официальных источников.