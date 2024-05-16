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Кратковременные дожди, грозы и до +24°С ожидается в Беларуси 17 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Беларуси 17 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер северо-западный — ночью слабый, днем 4−9 м/с.

Без осадков и до +22°С ожидается сегодня в Беларуси

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 11 градусов по северу. По юго-западу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 18−24 градусов.