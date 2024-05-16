Кратковременные дожди, грозы и до +24°С ожидается в Беларуси 17 мая

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по югу до плюс 11 градусов по северу. По юго-западу местами на почве прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 18−24 градусов.