Певица Валерия может стать звездой фестиваля «Динотерра» в Кузбассе

На пресс-конференции по подготовке фестивалю «Динотерра», который пройдёт с 24 по 30 июня в Чебулинском муниципальном округе, директор КБ «Энгиро» Никита Гирин сообщил о переговорах с популярной певицей Валерией. Ожидается, что артистка станет одной из главных звезд мероприятия. Фестиваль «Динотерра» известен своей ориентированностью на семейный отдых и стремлением привлекать исполнителей, популярных среди разных поколений. В этом году организаторы намерены украсить праздник выступлением Валерии, которая пользуется большой любовью у зрителей различных возрастов. Дополнительные подробности о программе и списке приглашенных артистов будут объявлены по мере приближения даты проведения фестиваля.