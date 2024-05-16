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Певица Валерия может стать звездой фестиваля «Динотерра» в Кузбассе

Ожидается, что артистка станет одной из главных звезд мероприятия.

На пресс-конференции по подготовке фестивалю «Динотерра», который пройдёт с 24 по 30 июня в Чебулинском муниципальном округе, директор КБ «Энгиро» Никита Гирин сообщил о переговорах с популярной певицей Валерией. Ожидается, что артистка станет одной из главных звезд мероприятия. Фестиваль «Динотерра» известен своей ориентированностью на семейный отдых и стремлением привлекать исполнителей, популярных среди разных поколений. В этом году организаторы намерены украсить праздник выступлением Валерии, которая пользуется большой любовью у зрителей различных возрастов. Дополнительные подробности о программе и списке приглашенных артистов будут объявлены по мере приближения даты проведения фестиваля.