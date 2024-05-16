Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ограничили движение транспорта в двух районах

Ограничения связаны с ремонтными работами на теплотрассах.

В Калининском и Кировском районах Новосибирска с 16 мая ввели ограничение движения транспорта. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Так, до 20 мая на 15 метров будет сужена проезжая в районе здания № 120/1 на Немировича-Данченко. А до 23 мая — на 7,5 метра в районе зданий № 4 и № 8 на улице Тюленина.

«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорится на сайте мэрии.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на четыре месяца изменятся маршруты нескольких автобусов и маршрутки.