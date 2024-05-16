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Алкоголь запретят продавать на последних звонках Иркутской области

Спиртное нельзя будет купить с 08:00 до 23:00.

Источник: Комсомольская правда

В дни проведения последних звонков в школах Приангарья алкогольную продукцию нельзя будет купить с 8 до 23 часов. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

— Продажа алкоголя в дни, когда действует ограничение, является административным правонарушением. Это в том числе касается пива и пивных напитков. За нарушение порядка последует штраф, для должностных лиц он может дойти до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам может грозить до 300 тысяч. Плюс ко всему возможна конфискация спиртного, — напомнили в правительстве.

Стоит сказать, что запрет на продажу алкоголя не затронет объекты общепита.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, когда последний звонок для 11-классников прозвенит в Иркутске.