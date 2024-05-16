Алкоголь запретят продавать на последних звонках Иркутской области

В дни проведения последних звонков в школах Приангарья алкогольную продукцию нельзя будет купить с 8 до 23 часов. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
— Продажа алкоголя в дни, когда действует ограничение, является административным правонарушением. Это в том числе касается пива и пивных напитков. За нарушение порядка последует штраф, для должностных лиц он может дойти до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам может грозить до 300 тысяч. Плюс ко всему возможна конфискация спиртного, — напомнили в правительстве.
Стоит сказать, что запрет на продажу алкоголя не затронет объекты общепита.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, когда последний звонок для 11-классников прозвенит в Иркутске.