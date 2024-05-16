Алкоголь запретят продавать на последних звонках Иркутской области

— Продажа алкоголя в дни, когда действует ограничение, является административным правонарушением. Это в том числе касается пива и пивных напитков. За нарушение порядка последует штраф, для должностных лиц он может дойти до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам может грозить до 300 тысяч. Плюс ко всему возможна конфискация спиртного, — напомнили в правительстве.