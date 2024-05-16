15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

Маршрут № 9 связывает Белогорск и Поворотное, № 10 — Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 — Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.