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15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.

«Крымтроллейбус» с 16 мая приступил к обслуживанию 15 маршрутов в Белогорском районе Крымского полуострова, — сказано в сообщении профильного министерства.

Автобусы предприятия вышли на маршруты:

№ 1 «Сары-Су — КрымОпт — Сары-Су»;

№ 2 «Тайган — РЭС — Тайган» и «Белогорск — Земляничное»;

№ 3 «Белогорск — Кизиловка»;

№ 4 «Белогорск — Курское»;

№ 6 «Белогорск — Муромское»;

№ 7 «Белогорск — Красноселовка»;

№ 8 «Белогорск — Павловка».

Маршрут № 9 связывает Белогорск и Поворотное, № 10 — Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 — Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.

Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия «Крымтроллейбус».

На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория — Межводное, Евпатория — Черноморское, Штормовое — Симферополь, Алушта — Судак, Алушта — Феодосия, Рыбачье — Ялта, Партенит — Симферополь, Керчь — Судак и так далее, сообщал ранее директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.