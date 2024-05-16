15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

«Крымтроллейбус» с 16 мая приступил к обслуживанию 15 маршрутов в Белогорском районе Крымского полуострова, — сказано в сообщении профильного министерства.
Автобусы предприятия вышли на маршруты:
№ 1 «Сары-Су — КрымОпт — Сары-Су»;
№ 2 «Тайган — РЭС — Тайган» и «Белогорск — Земляничное»;
№ 3 «Белогорск — Кизиловка»;
№ 4 «Белогорск — Курское»;
№ 6 «Белогорск — Муромское»;
№ 7 «Белогорск — Красноселовка»;
№ 8 «Белогорск — Павловка».
Маршрут № 9 связывает Белогорск и Поворотное, № 10 — Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 — Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.
Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия «Крымтроллейбус».
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория — Межводное, Евпатория — Черноморское, Штормовое — Симферополь, Алушта — Судак, Алушта — Феодосия, Рыбачье — Ялта, Партенит — Симферополь, Керчь — Судак и так далее, сообщал ранее директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.