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Грозовые ливни с градом продолжат испытывать Краснодарский край

На Кубани продлили штормовое предупреждение по ливням с грозами на 16 и 17 мая.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

На Кубани уже не первый день бушует непогода. Совсем недавно жители региона убрали на дальние полки теплую одежду. Но у природы на это свои планы — столбики термометров резко опустились. А на смену легким юбкам пришли куртки и зонтики.

Синоптики пока не дают утешительных прогнозов. В регионе вновь продлили штормовое предупреждение.

«До конца суток 16 мая, а также в течение суток 17 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Из-за обильных осадков ожидается подъем уровня воды в реках. В зоне риска находятся пять районов — Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский и Отрадненский.

Жителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать правила безопасности и в разгул непогоды по возможности оставаться в помещении. В случае ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112 либо по единому телефону спасателей 101.

Напомним, накануне 15 мая в разных районах Кубани прошел град. Утром ледяная крупа обрушилась на Анапу. Улицы местами покрыло внушительным слоем крупинок. К счастью, ни люди, ни растения не пострадали.

Уже днем град пошел в Краснодаре. Больше всего досталось северо-восточной части города — поселкам Российскому, Знаменскому, Новознаменскому, Индустриальному, Пашковскому и Комсомольскому микрорайонам.