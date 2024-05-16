В Калининграде пополнили список локаций, закрытых для самокатов

«Также в июне в городе начнут наносить разметку на стоянках для самокатов. Большая просьба пользователей СИМ парковать их только там. И обычному-то человеку порой бывает трудно обойти брошенный поперёк тротуара самокат, а инвалиду, особенно по зрению, тем более. Помните о том, что такие люди тоже живут рядом с нами», — отметили в администрации.