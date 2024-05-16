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В Узбекистане застрелили медведя возле школы

Медведь забрел в жилой район. Инцидент произошел 15 мая 2024 года в махалле «Жаннатмакон» Узбекистана. Животное устроило настоящий переполох. Из-за угрозы жизни окружающих хищника пришлось застрелить, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана уточнили, что животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей.

«Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы № 74, где в этот момент находились ученики».

Пресс-служба Министерства экологии Узбекистана

Также отмечено, что медведь был агрессивен.

«Хищника застрелили», — добавили в ведомстве.

Сотрудник, получивший ранение, проходит медицинское обследование.