В Узбекистане застрелили медведя возле школы

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана уточнили, что животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей.
«Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы № 74, где в этот момент находились ученики».
Также отмечено, что медведь был агрессивен.
«Хищника застрелили», — добавили в ведомстве.
Сотрудник, получивший ранение, проходит медицинское обследование.