Летней жары пока не ждем: что происходит с погодой в Крыму в мае 2024 года

Начало весны радовало крымчан по-настоящему теплой и солнечной погодой. Столбики термометра редко опускались ниже +20 градусов, и даже ночью можно было гулять в шортах. Многие поспешили убрать свитера и куртки на дальнюю полку шкафа. Но не тут-то было! В мае погода огорошила жителей неприятным сюрпризом — на полуостров пришли дожди и резкое похолодание. Осенняя атмосфера царит в Крыму уже почти неделю. Но ведь не за горами начало купального сезона.
«Комсомолка» выяснила, что происходит с погодой в Крыму, и когда, наконец, потеплеет.
АРКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН ОТСТУПАЕТ.
Как рассказала «КП-Крым» замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, потепление на полуостров придет, но постепенно.
— Погода начнет улучшаться, но не так активно, как было раньше. Воздушные массы уже будут не арктические — на полуостров начнет поступать континентальный воздух умеренных широт. Не с Юга, не такой жаркий, но уже теплый, — подчеркнула синоптик.
Но радоваться уже стоит — 17 мая, в пятницу, теплые куртки можно будет убрать подальше. Циклон, который царил на полуострове всю неделю, отступит. Закончатся и дожди.
Так, 17 мая ветер будет слабый восточный 5−10 метров в секунду, ночью ожидается около 9 градусов тепла. Тем не менее, синоптик предупреждает — могут быть заморозки до −1 градуса в степных и горных районах. Днем столбики термометра покажут +16…+21 градус.
В субботу, 18 мая, станет еще теплее и без осадков. Ночью будет около +9, а днем +17…+22 градуса! В ночь на воскресенье, 19 мая, на полуострове ожидается до +13 градусов. Днем до +24 градусов.
ПОТЕПЛЕЕТ ДО +25!
Улучшаться погода начнет в начале следующей недели. По словам Вероники Шенгелай, 20 и 21 мая погода ожидается безветренная и без осадков. По ночам на побережье будет до +15 градусов, а днем столбики термометра покажут до +25 градусов!
— Резкого потепления, конечно, ждать не стоит, как и летней жары. Но погода будет примерно такая же всю неделю, — заключила Вероника Шенгелай.