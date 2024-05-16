Летней жары пока не ждем: что происходит с погодой в Крыму в мае 2024 года

Начало весны радовало крымчан по-настоящему теплой и солнечной погодой. Столбики термометра редко опускались ниже +20 градусов, и даже ночью можно было гулять в шортах. Многие поспешили убрать свитера и куртки на дальнюю полку шкафа. Но не тут-то было! В мае погода огорошила жителей неприятным сюрпризом — на полуостров пришли дожди и резкое похолодание. Осенняя атмосфера царит в Крыму уже почти неделю. Но ведь не за горами начало купального сезона.