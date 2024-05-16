Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета

Ректор университета Ленар Сафин в ходе специальной сессии, которая проводится в Императорском зале КФУ в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», вручил главе дипмиссии почетную грамоту. Также ему подарили букет цветов.
Сам посол позже обратился к участникам сессии и аудитории, выразив слова благодарности в адрес университета.
«Казанский федеральный университет очень известен в мире, среди арабских стран. Я второй раз приезжаю в Казань и каждый раз посещаю КФУ. Очень много людей закончили этот университет и стали известны. Огромное спасибо Республике Татарстан и ее правительству за большой вклад в развитие отношений между Катаром и Татарстаном», — сказал он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани