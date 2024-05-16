Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета

«Казанский федеральный университет очень известен в мире, среди арабских стран. Я второй раз приезжаю в Казань и каждый раз посещаю КФУ. Очень много людей закончили этот университет и стали известны. Огромное спасибо Республике Татарстан и ее правительству за большой вклад в развитие отношений между Катаром и Татарстаном», — сказал он.