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Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани получил звание почетного доктора Казанского федерального университета, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ректор университета Ленар Сафин в ходе специальной сессии, которая проводится в Императорском зале КФУ в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», вручил главе дипмиссии почетную грамоту. Также ему подарили букет цветов.

Сам посол позже обратился к участникам сессии и аудитории, выразив слова благодарности в адрес университета.

«Казанский федеральный университет очень известен в мире, среди арабских стран. Я второй раз приезжаю в Казань и каждый раз посещаю КФУ. Очень много людей закончили этот университет и стали известны. Огромное спасибо Республике Татарстан и ее правительству за большой вклад в развитие отношений между Катаром и Татарстаном», — сказал он.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани 14—19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

образование