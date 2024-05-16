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В Минском районе 17 мая на участке трассы М1 ограничат движение

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе 17 мая на участке трассы М1 ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение связано в проведением следственного эксперимента. Так, 17 мая 2024 года в период с 12.30 до 14.00 на 364-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации вблизи поселка Привольный Минского района (ориентир — АЗС № 11 «Роснефть» ИООО «РН-Запад») для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на полосах в направлении Бреста.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.