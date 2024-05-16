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Житель Новочеркасска привез на «Поле чудес» беспилотник ВС

Военный из Новочеркасска привез Якубовичу на «Поле чудес» сбитый дрон.

Источник: РИА "Новости"

Участник «Поле чудес» из Новочеркасска привез Леониду Якубовичу сбитый дрон. Выпуск всеми любимой передачи был посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для участия пригласили военных, которые побывали в зоне специальной военной операции.

Среди них был житель Новочеркасска Руфет Рустамов. Он подарил ведущему вражеский дрон противника.

— Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам, — рассказал Руфет Рустамов.

Сам ведущий был приятно удивлен такому подарку и с радостью его принял.

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