В вузе, где учился врио губернатора Кузбасса, высказались о его назначении

В Кузбасском государственном техническом университете с корреспондентом kuzbass.aif.ru поделились мнением о новом назначении Ильи Середюка — выпускника этого вуза и врио губернатора Кемеровской области. Наталья Владимировна Кудреватых, доцент, кандидат экономических наук, проректор по учебной работе КузГТУ, поздравила чиновника с карьерным ростом и выразила уверенность, что он подолжит дело Сергея Цивилева. «Хочется в первую очередь поздравить Илью Владимировича — нашего земляка, выпускника Кузбасского политеха, со столь серьезным назначением. Кузбасс знает его как высокопрофессионального руководителя, ответственного человека, работающего практически 24/7, погружающегося в каждый вопрос досконально. Он никогда не остается безучастным к вопросам людей. Несмотря на высокую загруженность, всегда находит время на работу с молодыми кадрами — личным примером показывая возможности развития в Кузбассе. Масштабный опыт работы на руководящих позициях именно нашего региона позволит ему, без потерь времени, продолжить реализацию амбициозных проектов С. Е. Цивилева и, я уверенна, реализовать новые идеи. Ждем продолжения реализации проектов по экологии, диверсификации производства, развитию туризма, транспортной и социально-культурной инфраструктуры», — сказала Наталья Кудреватых.