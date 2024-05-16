Омичей предупредили о возможной вспышке гепатита А и дизентерии из-за паводка

Паводок может стать причиной таких болезней, как вирусный гепатит А и дизентерия. При вирусном гепатите поражается печень. Ярким признаком заболевания является желтушность склер глаз и кожи. Начало заболевания напоминает симптомы гриппа или острой кишечной инфекции: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка.