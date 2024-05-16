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Омичей предупредили о возможной вспышке гепатита А и дизентерии из-за паводка

Людей, которые прибывают из затопленных территорий, приглашают на вакцинацию.

Источник: Om1.ru

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило о возможном риске возникновения инфекционных заболеваний у людей, которые прибывают с затопленных территорий на севере региона.

Паводок может стать причиной таких болезней, как вирусный гепатит А и дизентерия. При вирусном гепатите поражается печень. Ярким признаком заболевания является желтушность склер глаз и кожи. Начало заболевания напоминает симптомы гриппа или острой кишечной инфекции: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка.

Заболевание дизентерией начинается быстро. Развивается синдром общей интоксикации, характеризующийся многократными рвотой и жидким стулом, повышением температуры тела, ознобом, чувством жара, разбитости, снижением аппетита, головной болью, снижением артериального давления.

Наиболее эффективным способом предотвращения заболеваний является вакцинация. Жителей, которые оказались в зоне подтопления, приглашают на вакцинацию. При себе необходимо иметь паспорт и при наличии прививочный сертификат.

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