Омичей предупредили о возможной вспышке гепатита А и дизентерии из-за паводка

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило о возможном риске возникновения инфекционных заболеваний у людей, которые прибывают с затопленных территорий на севере региона.
Паводок может стать причиной таких болезней, как вирусный гепатит А и дизентерия. При вирусном гепатите поражается печень. Ярким признаком заболевания является желтушность склер глаз и кожи. Начало заболевания напоминает симптомы гриппа или острой кишечной инфекции: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка.
Заболевание дизентерией начинается быстро. Развивается синдром общей интоксикации, характеризующийся многократными рвотой и жидким стулом, повышением температуры тела, ознобом, чувством жара, разбитости, снижением аппетита, головной болью, снижением артериального давления.
Наиболее эффективным способом предотвращения заболеваний является вакцинация. Жителей, которые оказались в зоне подтопления, приглашают на вакцинацию. При себе необходимо иметь паспорт и при наличии прививочный сертификат.