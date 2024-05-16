Драма тысячелетия. Как в современности не стать Ромео и Джульеттой?

«Если взрослые зрелые люди не считают сферу отношений ведущей в своей жизни (у них есть профессия, отношения с родственниками, увлечения), поэтому они могут построить отношения, не теряя свою самость и самого себя, то подростки же будто сливаются воедино. Им невозможно объяснить после разрыва, что у них будет ещё много отношений и что будут другие друзья и любимые. И этого не стоит делать, потому что так мы сильно отвернем подростков от себя. Нельзя обесценивать их чувства и нужно понимать, что чувство разрыва — очень сильное чувство, в котором они многому учатся. Нужно выслушивать близких или детей и не показывать пренебрежительного отношения к этому», — говорит специалист.