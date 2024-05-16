Драма тысячелетия. Как в современности не стать Ромео и Джульеттой?

Бывает ли любовь с первого взгляда? Мнений много, но в премьерном спектакле «Ромео и Джульетта» Кемеровского театра для детей и молодежи она не может не существовать. Также, как и ненависть, предательство, счастье, прощение и другие чувства. Рассмотрим подробнее драму о подростках, актуализированную в современности.
Любовь-стихия.
На довольно мрачной сцене актеры в невзрачной одежде носят камни. С места на место они передвигают булыжники, и, кажется, ничто другое их не беспокоит. Позже станет понятно, что камни олицетворяют ненависть и ярость двух враждующих семей: Монтекки и Капулетти.
Режиссер пьесы показал любовь в спектакле в виде стихии, которая не оставляет равнодушным никого, поэтому в вариации романтической истории, поставленной множеством театралов, много воды, ветра, света и жажды жизни.
«Нам важно уйти от всех стереотипов, которые мы знаем или думаем, что знаем о Ромео и Джульетте. Разгадать, что же происходит в этой истории, которая трогает людей уже на протяжении почти половины тысячелетия», — так создатели спектакля объясняют его главную суть.
И от стереотипов отчасти уйти удалось. Режиссер показал историю подростков хоть и 16 века, но таких же, каких много и сейчас: мечтательных влюбленных максималистов, которые хотят слушаться родителей, но идут наперекор всем ради своего счастья, пусть и во многом воображаемого.
Например, бал, где Ромео влюбился в Джульетту, зрителям показали вполне себе молодежным: под современную музыку в украшенном подсветкой и воздушными шарами зале семья Капулетти отмечает будущую помолвку Джульетты с Парисом.
Таких перенесенных с помощью света и звука переплетений далекого и вроде бы не очень актуального прошлого на понятную современность множество. Все это делает спектакль ближе к юным зрителям.
Возраст-отпечаток.
Почему вообще случилась трагедия с Ромео и Джульеттой и как ее можно было бы избежать? Психолог Анна Демина объясняет, что дело в раннем возрасте (Джульетте в пьесе было 13 лет, а Ромео — 16 лет).
Главной задачей Ромео и Джульетты как подростков было научиться выстраивать дружеские и любовные отношения с людьми. И во времена Шекспира, и сейчас подросткам кажется, что любовь — самое великое чувство, которое может быть в их жизни и лучше уже не будет. Подростки очень остро переживают любые изменения даже в дружеских отношениях, не говоря о предательстве.
«Если взрослые зрелые люди не считают сферу отношений ведущей в своей жизни (у них есть профессия, отношения с родственниками, увлечения), поэтому они могут построить отношения, не теряя свою самость и самого себя, то подростки же будто сливаются воедино. Им невозможно объяснить после разрыва, что у них будет ещё много отношений и что будут другие друзья и любимые. И этого не стоит делать, потому что так мы сильно отвернем подростков от себя. Нельзя обесценивать их чувства и нужно понимать, что чувство разрыва — очень сильное чувство, в котором они многому учатся. Нужно выслушивать близких или детей и не показывать пренебрежительного отношения к этому», — говорит специалист.
Когда взрослым удастся не потерять контакт с подростком и дать ему понять, что взрослые готовы выслушать и помочь, в кризисные моменты подростки, скорее всего, отправятся не кончать жизнь самоубийством, например, а пойдут к своим близким, чтобы рассказать о своей боли и переживаниях.