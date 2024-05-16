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На улицах Калининграда с лета начнут дежурить народные дружинники

Добровольцам будут платить за каждый выход.

Во второй половине 2024 года Калининград будут патрулировать народные дружины. Об этом «Клопс» сообщил глава города Олег Аминов.

Структура уже существует, сейчас идёт оформление документации. Решение депутаты горсовета приняли в прошлом году.

«Заложен объём финансирования. На сегодняшний день регистрируют структуру, она должна пройти все регламентные процедуры», — сказал глава Калининграда.

До конца мая с формальностями планируют покончить. «Я надеюсь, что в первом полугодии все эти процедуры будут проведены и мы в конечном итоге подпишем договор. Думаю, что в этом году обязательно», — пояснил Аминов.