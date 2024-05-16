Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 18 мая по Волге из Самары в Ширяево начнут ходить скоростные «Валдаи»

«Валдаи 45-Р» ежедневно будут делать по два рейса в каждую сторону.

С субботы, 18 мая, по Волге начнут ходить скоростные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р» по маршруту «Самара — Ширяево — Самара».

Как сообщает Министерство туризма Самарской области, «Валдаи 45-Р» ежедневно будут делать по два рейса в каждую сторону.

Отправление с речного вокзала Самары в 10:00 и в 16:00. Время отхода «Валдаекв 45-Р» из Ширяево — 11:00 и 17:00.

«Валдаи 45-Р» развивают скорость до 65 километров в час, поэтому поездка занимает 45 минут. На теплоходах придётся добираться более двух с половиной часов.