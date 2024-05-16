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В Казани временно изменится схема движения автобусов № 74

На участке ул.2-й Туринской ведется строительство тепловода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани с 20 мая временно изменится схема движения автобусов № 74 «ДВВС — 10-й микрорайон». Это связано со строительством тепловода на улице 2-й Туринской.

Общественный транспорт будет курсировать в прямом направлении по схеме: Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул. Х. Мавлютова — ул. Братьев Касимовых — ул. Карбышева — ул. Профессора Камая — ул. Х. Мавлютова — пр. Победы и далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме: ул. Х. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул. Братьев Касимовых — ул. Х. Мавлютова — ул. Танковая и далее по маршруту.

В комитете по транспорту исполкома Казани пояснили, что график курирования автобусов не изменится.