В Казани временно изменится схема движения автобусов № 74

В Казани с 20 мая временно изменится схема движения автобусов № 74 «ДВВС — 10-й микрорайон». Это связано со строительством тепловода на улице 2-й Туринской.
Общественный транспорт будет курсировать в прямом направлении по схеме: Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул. Х. Мавлютова — ул. Братьев Касимовых — ул. Карбышева — ул. Профессора Камая — ул. Х. Мавлютова — пр. Победы и далее по маршруту.
В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме: ул. Х. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул. Братьев Касимовых — ул. Х. Мавлютова — ул. Танковая и далее по маршруту.
В комитете по транспорту исполкома Казани пояснили, что график курирования автобусов не изменится.