Новую смотровую площадку планируют построить в Самаре

Напомним, в областной столице собираются застроить территорию, ограниченную улицами Комсомольская, Фрунзе и акваторией рек Волга и Самара. В будущем на стрелке планируется строительство семи необычных зданий, выполненных в форме матрешек. Каждое здание получит название в честь одного из притоков Волги и будет иметь определенное назначение.