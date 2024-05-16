Новую смотровую площадку планируют построить в Самаре

Областное правительство утвердило обновленный проект планировки территории на стрелке рек Волги и Самары. В план, который был представлен несколько лет назад, внесли важные дополнения.
Согласно опубликованному эскизу застройки, на территории обустроят смотровую площадку за автомобильным мостом. Кроме того, на прилегающей территории задумано создание скалодрома, а также пляжа на реке Самара. Новые объекты станут частью многоуровневой набережной, которая протянется вдоль всей береговой линии стрелки.
Напомним, в областной столице собираются застроить территорию, ограниченную улицами Комсомольская, Фрунзе и акваторией рек Волга и Самара. В будущем на стрелке планируется строительство семи необычных зданий, выполненных в форме матрешек. Каждое здание получит название в честь одного из притоков Волги и будет иметь определенное назначение.