Станцию «Девяткино» планируют присоединить к новой железнодорожной линии

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время строительство новой железнодорожной станции в Мурино не планируется. Вместо этого, станцию «Девяткино» могут включить в маршрут Д-2 Токсово — Гатчина — Варшавская, который в настоящее время находится в стадии проектирования. Эта линия пройдет через центр города и свяжет Мурино с аэропортом Пулково.