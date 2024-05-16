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Станцию «Девяткино» планируют присоединить к новой железнодорожной линии

Власти Ленинградской области и ОАО «Российские железные дороги» продолжают обсуждение развития транспортной инфраструктуры в Мурино.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время строительство новой железнодорожной станции в Мурино не планируется. Вместо этого, станцию «Девяткино» могут включить в маршрут Д-2 Токсово — Гатчина — Варшавская, который в настоящее время находится в стадии проектирования. Эта линия пройдет через центр города и свяжет Мурино с аэропортом Пулково.

Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область совместно с администрацией Петербурга и РЖД продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.