Врач рассказала, какая еда приводит к старению.
Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара способствует ускорению процесса старения. Об этом заявила российский врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.
— Одной из главных причин преждевременного старения организма является ультрапереработанная пища, содержащая консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также продукты с высоким содержанием сахара, — заявила Волкова.
Специалист рекомендует для замедления процессов старения следовать сбалансированному питанию, включающему белки, жиры и углеводы, а также употреблять достаточное количество воды.
Врач подчеркнула важность ежедневного включения в рацион большого количества фруктов и овощей — 400−500 граммов растительной пищи.