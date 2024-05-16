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Врач рассказала, какая еда приводит к старению

Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара способствует ускорению процесса старения.

Источник: Комсомольская правда

Врач рассказала, какая еда приводит к старению.

Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара способствует ускорению процесса старения. Об этом заявила российский врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

— Одной из главных причин преждевременного старения организма является ультрапереработанная пища, содержащая консерванты, эмульгаторы и искусственные ароматизаторы, а также продукты с высоким содержанием сахара, — заявила Волкова.

Специалист рекомендует для замедления процессов старения следовать сбалансированному питанию, включающему белки, жиры и углеводы, а также употреблять достаточное количество воды.

Врач подчеркнула важность ежедневного включения в рацион большого количества фруктов и овощей — 400−500 граммов растительной пищи.

здоровье