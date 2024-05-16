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Большинство волгоградцев поддерживают запрет продажи энергетиков детям

Соответствующий опрос среди экономически активного населения провели сотрудники онлайн-сервиса по подбору персонала и поиску работы.

Источник: Волгоградская правда

Согласно данным опроса, 84% волгоградцев согласны поддержать законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Люди считают, что эти напитки вредны для здоровья, особенно для сердца. Также есть мнение, что они опаснее, чем алкоголь.

Противниками запретов стали 6% горожан, сообщает SuperJob. Их главный довод — запретный плод сладок.

При этом женщины высказывались против энергетиков чаще мужчин — 88 и 81% соответственно. Семейные волгоградцы выступали за запрет чаще бездетных — 86 и 82%.