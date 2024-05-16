Большинство волгоградцев поддерживают запрет продажи энергетиков детям

Согласно данным опроса, 84% волгоградцев согласны поддержать законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Люди считают, что эти напитки вредны для здоровья, особенно для сердца. Также есть мнение, что они опаснее, чем алкоголь.