Большинство волгоградцев поддерживают запрет продажи энергетиков детям

Согласно данным опроса, 84% волгоградцев согласны поддержать законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Люди считают, что эти напитки вредны для здоровья, особенно для сердца. Также есть мнение, что они опаснее, чем алкоголь.
Противниками запретов стали 6% горожан, сообщает SuperJob. Их главный довод — запретный плод сладок.
При этом женщины высказывались против энергетиков чаще мужчин — 88 и 81% соответственно. Семейные волгоградцы выступали за запрет чаще бездетных — 86 и 82%.