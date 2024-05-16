Завораживающие кадры. На поле под Петербургом остановилось около 3 тысяч птиц

«На одном поле мне посчастливилось наблюдать около трёх тысяч птиц! Они остановились отдохнуть в пригороде Северной столицы, вблизи жилых домов — значит, чувствуют себя в безопасности рядом с мегаполисом. Хотя и здесь гусям надо быть начеку: в пригороде тоже есть хищники», — рассказывает Глазков 16 мая в своем канале «Каждой твари по паре».