«Студенты никак не пострадают»: в уральских вузах объяснили, что изменится после отмены бакалавриата

Во вторник, 14 мая, пока еще кандидат на пост министра науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с 2025 года по всей стране внедрят новую систему высшего образования. А такого понятия, как «бакалавр», уже не будет:
— Это будет высшее образование и специализированное высшее образование, — уточнил он на пленарном заседании Госдумы.
Новая система образования должна стать трехступенчатой. Сначала базовое высшее образование, затем специализированное высшее — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка. Третья ступень — это аспирантура. «КП-Екатеринбург» узнала у уральских вузов, как это скажется на тех, кто учится на бакалавра сейчас или только собрался поступать в вуз.
СТУДЕНТЫ-БАКАЛАВРЫ НЕ ПОСТРАДАЮТ.
Напомним, что с 2003 года в России действует Болонская система, которая предполагает две ступени высшего образования. Это четыре года бакалавриата, а затем еще два года магистратуры. По мнению Валерия Фалькова по ряду специальностей квалифицированных специалистов невозможно подготовить за четыре года бакалавриата.
О том, что российское высшее образование откажется от бакалавриата, разговоры идут не первый год. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о новой системе высшего образования. До 2026 года в стране будет идти тестовый период, в ходе которого новую систему опробуют шесть вузов: Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет, МАИ, МИСиС, МПГУ. Уральские вузы в этот список не вошли. Но и они уже готовятся к нововведениям.
— Очевидно, что переход на полностью российскую систему высшей школы, в основе которой практикоориентированность и фундаментальная подготовка, обеспеченная ведущими научными школами, близка и понятна нашему университету, — говорят в пресс-службе Уральского федерального университета. — В тесной связи с нашими партнерами-работодателями мы будем готовить студентов так, чтобы они обеспечивали решение задач национального развития.
В Уральском государственном горном университете отметили, что переход с бакалавриата на специалитет будет проходить «быстро и безболезненно», так как вуз и так сохранил классическую 5-летнюю форму обучения на таких профильных направлениях, как «Прикладная геология», «Горное дело» и «Технология геологической разведки».
— На сегодняшний день 26 образовательных программ вуз реализует в формате специалитета, — рассказывает и.о. проректора по учебно-методической работе УГГУ Владимир Зубов. — И на эту форму обучения мы каждый год принимаем на 50% больше абитуриентов, чем на программы бакалавриата. Это связано прежде всего с запросом работодателей на специалистов с углубленным образованием. По инженерным специальностям очень сложно подготовить профессионала за 4 года. Именно поэтому мы целенаправленно развивали специалитет и начиная с прошлого года пролицензировали новые направления специалитета.
С 2022 года в вузе студенты с бакалавриата в рамках одного диплома могут получить вторую квалификацию. К примеру, инженер может получить еще и профиль по экономике.
— Гибкость и универсальность образовательных программ позволит Уральскому горному университету достаточно легко расширить уровень бакалавриата до специалитета, — добавил Владимир Зубов. — Те студенты, которые сейчас учатся на программах бакалавриата, никак не пострадают. Они в любом случае получат полноценный диплом о высшем образовании.
ЧТО СТАНЕТ С ТЕМИ, КТО ПОСТУПИТ НА БАКАЛАВРИАТ В ЭТОМ ГОДУ.
В Уральском государственном аграрном университете также отметили, что студенты, поступившие на программы бакалавриата, будут на них доучиваться.
— Исходя из прошлых нововведений, все доучиваются, а прием новых студентов идет уже по новым стандартам, — объясняет проректор по учебной работе и цифровизации УрГАУ Наталья Ломовцева. — Сейчас по всей стране шесть вузов уже перешли на базовое образование. По результатам этого пилотного проекта будут официальные документы, где будут уже установлены и сроки, и кто, когда, куда должен переходить.
В Уральском государственном архитектурно-художественном университете также добавили, что прием на бакалавриат в этом году будет продолжаться, как и в предыдущие годы. А сама реформа может начать действовать не с 2025, а с 2026 года.
— Новые стандарты выйдут ориентировочно в 2025 году. И только с 2026 года соответственно у нас будут новые образовательные программы и новая система. И пока новые стандарты не выйдут, ничего не изменится, — уверяет проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации УрГАХУ Виктория Исаченко.
Будущим летом абитуриенты начнут поступать на действующие программы, включая бакалавриат. И речи пока не идет о том, что, когда понятия «бакалавр» уже не будет, студентам вдруг придется перейти на специалитет.
— Такое будет возможно, только если это будет отрегулировано в правовом поле. То есть в том случае, если выйдут новые стандарты, которые будут содержать формулировку, что человек, который поступил на уровень бакалавриата, может перевестись, и выйдут соответствующие приказы, — добавила Виктория Исаченко. — То есть, на какой стандарт ты поступаешь, на том стандарте ты и обучаешься и ту квалификацию ты и получаешь.
При этом пока нельзя исключать, что на некоторых специальностях срок обучения в четыре года, как на бакалавриате сейчас, может и сохраниться.
— Я сама вхожу в состав президиума Федерального учебно-методического объединения по 54-й группе — это изобразительные и прикладные виды искусств, — говорит Виктория Исаченко. — Мы уже готовили и направляли свои рекомендации нашему учредителю с предложениями, где сохранить сроки обучения в четыре года, типичные для бакалавриата, а где их увеличить. Думаю, что будут собраны мнения профессиональных сообществ. Это будет очень серьезное и взвешенное решение.
Добавим, что замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что отмена бакалавриата не принесет трудностей тем, кто уже бакалавр или еще учится по этим программам. Сами дипломы сохранят свой вес.