«Студенты никак не пострадают»: в уральских вузах объяснили, что изменится после отмены бакалавриата

— Такое будет возможно, только если это будет отрегулировано в правовом поле. То есть в том случае, если выйдут новые стандарты, которые будут содержать формулировку, что человек, который поступил на уровень бакалавриата, может перевестись, и выйдут соответствующие приказы, — добавила Виктория Исаченко. — То есть, на какой стандарт ты поступаешь, на том стандарте ты и обучаешься и ту квалификацию ты и получаешь.