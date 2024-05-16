Ростовские онкологи вылечили 101-летнего ветерана с опухолью кожи

В настоящее время Золотарёву 101 год. В 20 лет он попал на 2-й Белорусский фронт, прошел боевой путь от Смоленщины до Берлина. Форсирование Днепра, освобождение Могилева и Восточной Пруссии, взятие Кёнигсберга, битва за Берлин — все бои ефрейтор Золотарёв прошел без тяжелых ранений. После войны он работал инженером-строителем, готовил проекты по возведению объектов в разных регионах Советского Союза.