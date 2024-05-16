Ростовские онкологи вылечили 101-летнего ветерана с опухолью кожи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону) выполнили операцию по удалению опухоли кожи больших размеров ветерану Великой Отечественной войны Борису Золотарёву, сообщает пресс-служба центра.
Несколько месяцев назад ветеран заметил на ноге покраснения и язвы, препараты и мази не помогали.
«Когда ветеран обратился в НМИЦ онкологии Минздрава России, новообразование кожи на голени достигало размеров 8 на 8 сантиметров. Пациенту было выполнено комплексное обследование и диагностирована злокачественная опухоль кожи. Больному было показано хирургическое лечение», — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава РФ, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.
Пациенту было выполнено иссечение опухолевого новообразования больших размеров задней поверхности голени. День Победы ветеран Великой Отечественной войны встретил в палате, но, как заверяют врачи, скоро отправится домой. Операция была выполнена успешно, пациент идет на поправку, самостоятельно передвигается.
В настоящее время Золотарёву 101 год. В 20 лет он попал на 2-й Белорусский фронт, прошел боевой путь от Смоленщины до Берлина. Форсирование Днепра, освобождение Могилева и Восточной Пруссии, взятие Кёнигсберга, битва за Берлин — все бои ефрейтор Золотарёв прошел без тяжелых ранений. После войны он работал инженером-строителем, готовил проекты по возведению объектов в разных регионах Советского Союза.