Писатель Алексей Иванов осенью приедет в Пермь на новую встречу с читателями

«Встреча длилась больше двух часов, ваши вопросы не заканчивались. Мы были готовы ко всему. Но увидели только любовь, только интеллект, только понимание. Встретимся в Перми осенью на презентации нового романа Иванова», — отметила Юлия Зайцева.