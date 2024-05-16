Писатель Алексей Иванов осенью приедет в Пермь на новую встречу с читателями

В Перми 14 мая прошла встреча писателя Алексея Иванова с поклонниками его творчества. Мега-популярный автор пообещал пермякам вновь приехать осенью и представить свой новый роман.
Встреча с Алексеем Ивановым вызвала огромный интерес у жителей Перми, билеты закончились за считанные часы. Писатель провел за общением с читателями более двух часов.
Продюсер писателя Юлия Зайцева отметила, очень благодарна землякам за встречу — это был настоящий праздник.
«Встреча длилась больше двух часов, ваши вопросы не заканчивались. Мы были готовы ко всему. Но увидели только любовь, только интеллект, только понимание. Встретимся в Перми осенью на презентации нового романа Иванова», — отметила Юлия Зайцева.
О чем будет новый роман пока находится под завесой тайны.
После творческой встречи с читателями Алексея Иванова ждал еще один марафон — автограф-сессия. В ней могли принять участие уже все желающие. В общей сложности на общение с пермяками у писателя ушло около пяти часов.
Пермский писатель Алексей Иванов спустя почти 15 лет вернулся в родной город. Автор известных романов провел встречу с читателями. Он представил свою новую документальную книгу «Речфлот».