Крупную магистраль перекроют в Екатеринбурге

ЕАН писал, что в Екатеринбурге чуть более чем на два месяца закроют для транспорта движение по улице Мира. Ограничения будут введены с 24 мая по 2 августа на участке по улице Мира, от дома № 29а до дома № 27. На участке в указанный период будут ремонтировать теплосети. В связи с ограничением движения строители просят заранее планировать свой маршрут.