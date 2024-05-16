Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную магистраль перекроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на две недели перекроют один из съездов на развязке улиц Серафимы Дерябиной и Волгоградской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перекрытие связано с реконструкцией улицы Серафимы Дерябиной.

С 27 мая по 10 июня рабочие закроют участок с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной у дома № 2 по улице Зоологической. Водителей просят заранее планировать пути объезда.

ЕАН писал, что в Екатеринбурге чуть более чем на два месяца закроют для транспорта движение по улице Мира. Ограничения будут введены с 24 мая по 2 августа на участке по улице Мира, от дома № 29а до дома № 27. На участке в указанный период будут ремонтировать теплосети. В связи с ограничением движения строители просят заранее планировать свой маршрут.