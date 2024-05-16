В Кузбассе увеличат размер взносов на капремонт многоквартирных домов

В Кемеровской области начнётся поэтапное увеличение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ближайшие три года. По данным региональных властей, стоимость взносов вырастет в полтора раза. С 1 июля 2024 года минимальный размер взноса за ремонт одного квадратного метра составит 10,68 рубля, что на 1,39 рубля больше, чем в 2023 году. Следующее повышение произойдет 1 января 2025 года, когда ставка увеличится до 12,28 рубля за квадратный метр. Третий этап увеличения запланирован на 1 января 2026 года, когда взнос составит уже 14,12 рубля за квадратный метр. Эти меры были приняты в связи с тем, что действующие тарифы не покрывают полную себестоимость капитальных ремонтов, из-за чего Фонд капитального ремонта испытывает дефицит средств. Ранее сообщалось, что дефицит Фонда превысил 13 миллиардов рублей.