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Региональной службе скорой помощи не хватает водителей

В области открыто 26 соответствующих вакансий.

Источник: Новый Калининград

Региональная служба скорой медицинской помощи наиболее остро нуждается в водителях. Об этом рассказала заместитель главного врача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Людмила Луковникова во время радиоэфира «Балтик Плюс».

«Дефицит у нас есть, как и везде в регионах, существует дефицит фельдшеров. Но самая большая у нас проблема — это всё-таки водители скорой медицинской помощи. Мы очень в них нуждаемся и приглашаем на работу. Водители скорой помощи — это категория “B”. Пожалуйста, если есть желание, мы будем очень рады», — рассказала Людмила Луковникова.

О каком конкретно дефиците идёт речь, замглавврача не уточнила. Согласно информации, размещённой на сайте регионального минздрава, в настоящее время открыто 26 вакансий водителей скорой помощи в Калининграде, Зеленоградске, Балтийске и Светлогорске. 20 из них — в областном центре. Указанный уровень заработной платы — от 27816 до 38835 рублей.

В 2023 году с оттоком кадров столкнулась Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Калининграда. Его причиной, по информации источников, стал низкий уровень зарплат при высокой нагрузке.

медицина