Региональной службе скорой помощи не хватает водителей

«Дефицит у нас есть, как и везде в регионах, существует дефицит фельдшеров. Но самая большая у нас проблема — это всё-таки водители скорой медицинской помощи. Мы очень в них нуждаемся и приглашаем на работу. Водители скорой помощи — это категория “B”. Пожалуйста, если есть желание, мы будем очень рады», — рассказала Людмила Луковникова.