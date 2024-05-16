«Белыми льдинами засыпало улицы»: Мощный град обрушился на три района Кубани

«Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском и Отрадненском районах ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.