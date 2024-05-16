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«Белыми льдинами засыпало улицы»: Мощный град обрушился на три района Кубани

Мощный град выпал в трех районах Кубани 16 мая.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 77% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: соцсети

Непогода продолжает испытывать Краснодарский край. Днем 16 мая три района засыпало градом. Сначала белые льдины размером с горох обрушились на Апшеронск.

«На Подлесной выпало очень много града. Крупинки маленькие, но вся земля белая», — сообщил житель города в соцсетях.

Местные жители сообщают, что град прошел в центре Апшеронска, в районе Центральной районной границы, на Красной Горке, в квартале Лягушовка, Соцгородка. Также белые горошины заметили на улице Островского.

Также от града пострадал Армавир. Город полностью заполонило крупными льдинами, размером с перепелиное яйцо.

«Град пошел так резко, что еле успела загнать машину по навес. Попусти отбыла несколько градин головой», — рассказала в соцсетях жительница Армавира.

Побелели дороги и в Новокубанске. В городе побило льдом множество деревьев, из-за чего на земле оказалось множество сломанных веток.

Из-за мощного града на Кубани оказался под угрозой урожай. Жители переживают, что сады останутся без черешни и клубники.

Напомним, непогода продолжит бушевать над территорией Краснодарского края 16 и 17 мая. МЧС продлило штормовое предупреждение.

«Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском и Отрадненском районах ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».