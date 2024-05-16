Парковку электросамокатов запретят на девяти набережных Петербурга с 20 мая

Проблема электросамокатов сильно беспокоит петербуржцев в последние годы. Горожане недовольны тем, что пилоты этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) устраивают ДТП на тротуарах, а также бросают двухколесный транспорт где попало. Власти Северной столицы реагируют на жалобы и постоянно вносят коррективы в работу кикшеринга: ограничивают скорость, вводят запреты на движение и парковку в определенных местах. Сейчас в городе на Неве насчитывается 59 улиц, где запрещено оставлять электросамокаты. А с 20 мая этот список пополнят еще девять набережных. Об этом рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту.