Парковку электросамокатов запретят на девяти набережных Петербурга с 20 мая

Проблема электросамокатов сильно беспокоит петербуржцев в последние годы. Горожане недовольны тем, что пилоты этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) устраивают ДТП на тротуарах, а также бросают двухколесный транспорт где попало. Власти Северной столицы реагируют на жалобы и постоянно вносят коррективы в работу кикшеринга: ограничивают скорость, вводят запреты на движение и парковку в определенных местах. Сейчас в городе на Неве насчитывается 59 улиц, где запрещено оставлять электросамокаты. А с 20 мая этот список пополнят еще девять набережных. Об этом рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту.
— По результатам совместной работы с СПб ГБУ «Мостотрест» в целях обеспечения беспрепятственной уборки и безопасного движения пешеходов будут введены дополнительные зоны запрета размещения СИМ на девяти участках набережных города, — рассказал он.
Так, с начала следующей недели электросамокаты запретят парковать на набережных реки Фонтанки, канала Грибоедова и реки Мойки. Ограничение распространяется на территорию со стороны воды за исключением уширений, где можно будет оставлять СИМ. Также в список вошли участки набережных под мостом Александра Невского, под Литейным мостом и под Кантемировским мостом, пандус у Большеохтинского моста, верхний ярус у Литейного моста и гранитная выступающая в сторону Невы часть на Стрелке Васильевского острова у Биржевого сквера.