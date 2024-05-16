Кемеровчанку осудят за фиктивную регистрацию гражданина Марокко

В Кемеровской области прокуратура направила в мировой суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Под суд пойдёт женщина, которая якобы незаконно зарегистрировала мужчину из Марокко, зная, что тот не будет проживать по указанному адресу. Согласно материалам дела, в феврале 2024 года к обвиняемой обратилась знакомая с просьбой зарегистрировать её супруга-марокканца. Несмотря на то, что женщина была осведомлена о непригодности дома для зимнего проживания и о том, что мужчина фактически проживать там не будет, она подписала уведомление о прибытии иностранца и предоставила недостоверные сведения в миграционные органы. Действия обвиняемой квалифицированы как участие в незаконной миграции, за что ей может грозить до трех лет лишения свободы.