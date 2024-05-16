Волонтеры Башкирии завершили поиски 12-летней девочки из Белебея, которая пропала без вести накануне 15 мая.
Как рассказали в отряде «БашРегионСпас», подростка удалось найти живой и невредимой. Других подробностей исчезновения не сообщается.
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии девочки.
Волонтеры Башкирии завершили поиски 12-летней девочки из Белебея, которая пропала без вести накануне 15 мая.
Как рассказали в отряде «БашРегионСпас», подростка удалось найти живой и невредимой. Других подробностей исчезновения не сообщается.