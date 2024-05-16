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Стала известна судьба пропавшей в Башкирии девочки

Стала известна судьба пропавшей в Башкирии девочки.

Источник: РИА "Новости"

Волонтеры Башкирии завершили поиски 12-летней девочки из Белебея, которая пропала без вести накануне 15 мая.

Как рассказали в отряде «БашРегионСпас», подростка удалось найти живой и невредимой. Других подробностей исчезновения не сообщается.