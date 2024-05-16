Первые 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев» 27 мая

«Для обучения на первом уровне Программы были отобраны первые 83 участника, они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а уже 27 мая приступят к обучению. Отбор участников происходил исходя из ряда базовых критериев. Это управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки управленческого потенциала, которая проводилась на этапе отбора кандидатов на Программу. Участники, предварительно отобранные на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем этим критериям», — сказали организаторы программы.
По их данным, в числе отобранных военнослужащих представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Среди них больше всего старших офицеров — 53 человека, еще 24 человека — младшие офицеры, двое — высшие офицеры, и трое представителей солдат, матросов, сержантов и старшин.
«Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Для этого они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов мы рекомендуем каждому участнику один из четырех уровней образовательной программы», — отметил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко, слова которого привели организаторы.
По его словам, первый уровень программы рекомендуется участникам с максимально высокими баллами оценки и самыми высокими наградами, второй — участникам с высокими баллами оценки, у которых несколько менее высокий уровень наград, либо участникам с высокими наградами, но набравшим чуть менее высокие баллы оценки.
Программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС. На федеральном уровне программа стартовала 1 марта. Она позволит бойцам СВО повысить профессиональные компетенции, в том числе по специальностям гражданской направленности. Целью программы является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.