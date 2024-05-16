Первые 83 участника СВО начнут обучение в рамках программы «Время героев» 27 мая

«Для обучения на первом уровне Программы были отобраны первые 83 участника, они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а уже 27 мая приступят к обучению. Отбор участников происходил исходя из ряда базовых критериев. Это управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки управленческого потенциала, которая проводилась на этапе отбора кандидатов на Программу. Участники, предварительно отобранные на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем этим критериям», — сказали организаторы программы.