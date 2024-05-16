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Ночные заморозки до −2 градусов ожидаются в Челябинской области

В дневные часы в регионе прогнозируют дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 77% 752 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Заморозки до −2 градусов ожидаются в Челябинской области местами в ночь на 17 мая. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

При этом днём в пятницу южноуральцев ждёт ощутимый перепад температур. Термометры покажут от +14 до +19 градусов. В отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 12 м/с.

В Челябинске температура воздуха ночью 17 мая останется плюсовой. Обещают +6.. +8 градусов. Днём в пятницу будет достаточно тепло: 16−18 градусов выше нуля. Существенных осадков в прогнозе не значится.