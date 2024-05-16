Ночные заморозки до −2 градусов ожидаются в Челябинской области

Заморозки до −2 градусов ожидаются в Челябинской области местами в ночь на 17 мая. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
При этом днём в пятницу южноуральцев ждёт ощутимый перепад температур. Термометры покажут от +14 до +19 градусов. В отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 12 м/с.
В Челябинске температура воздуха ночью 17 мая останется плюсовой. Обещают +6.. +8 градусов. Днём в пятницу будет достаточно тепло: 16−18 градусов выше нуля. Существенных осадков в прогнозе не значится.