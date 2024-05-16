Ушла из жизни профессор БФУ имени Канта Светлана Ваулина

Ушла из жизни профессор БФУ имени И. Канта Светланы Ваулиной. Светланы Сергеевны не стало 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Светлана Ваулин прошла путь от ассистента кафедры русского языка до заведующего кафедрой истории русского языка, которой руководила с 1988 по 2015 годы. С 1990 по 2000 годы возглавляла филфак.
Коллеги признаются, что Светлана Сергеевна была предана науке и посвятила всю свою жизнь ее развитию в калининградском университете.
Обладала фундаментальными знаниями в области филологии, основала калининградскую научную школу по проблемам языковой категории модальности, получившую всероссийское и международное признание.
Была автором более 200 научных публикаций.