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Ушла из жизни профессор БФУ имени Канта Светлана Ваулина

Известного филолога не стало 15 мая.

Источник: БФУ им. И. Канта

Ушла из жизни профессор БФУ имени И. Канта Светланы Ваулиной. Светланы Сергеевны не стало 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Светлана Ваулин прошла путь от ассистента кафедры русского языка до заведующего кафедрой истории русского языка, которой руководила с 1988 по 2015 годы. С 1990 по 2000 годы возглавляла филфак.

Коллеги признаются, что Светлана Сергеевна была предана науке и посвятила всю свою жизнь ее развитию в калининградском университете.

Обладала фундаментальными знаниями в области филологии, основала калининградскую научную школу по проблемам языковой категории модальности, получившую всероссийское и международное признание.

Была автором более 200 научных публикаций.